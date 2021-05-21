Строительство новых школ позволит ликвидировать вторую смену в муниципалитетах Мурманской области

Строительство новых школ оптимизирует образовательный процесс и ликвидирует вторую смену сразу в нескольких муниципалитетах региона. Об этом в рамках вчерашнего заседания областного правительства, посвященного плану реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Уже ведутся работы по завершению строительства школы в Североморске, а также проектирование двух школ в Мурманске на 800 и 500 мест, – отметила Елена Дягилева. – Возведение школ сделает образование в отдельных микрорайона Мурманска доступнее и уменьшит наполняемость классов в близлежащих общеобразовательных организациях».

Как подчеркнула заместитель губернатора, строительство школ в Мурманске стало возможным благодаря субсидии из федерального бюджета по линии министерства просвещения Российской Федерации. Общий объём средств на два года в соответствии соглашением составляет 919,5 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 625,9 млн рублей.

«Кроме того, в целях ликвидации второй смены и в связи с увеличением числа семей военнослужащих существует потребность в создании пристройки к школе №5 в поселке городского типа Печенга на 250 мест и в строительстве школы на 500 мест в селе Алакуртти Кандалакшского района, – сообщила Елена Дягилева. – В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией на создание пристройки к школе № 5 в поселке Печенга будет направлено 512 млн рублей».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, строительство школ планируется осуществить в том числе в рамках реализации национального проекта «Образование» и с учетом возможности привлечения внебюджетных средств государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», добавила заместитель губернатора.