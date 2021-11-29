Строительство новых угольных котельных, по расчётам, даст экономию на мазуте 168 миллионов рублей в год

На заседании правления государственной комиссии Фонда содействия реформированию ЖКХ принято решение о предварительном согласовании проектов по обновлению объектов теплоснабжения региона за счёт средств Фонда национального благосостояния. Проекты предусматривают строительство твёрдотопливных котельных в Высоком, Ревде и Ловозеро, модернизацию двух котельных в Кандалакше и котельной в Оленегорске.

Теплогенерирующее оборудование в Мурманской области имеет избыточные мощности. Некоторые котельные, построенные в 60-70-е годы прошлого века, выработали свой ресурс. Из-за того, что отрегулировать подачу тепла в соответствии с потребностью населения невозможно, они не выполняют требования энергоэффективности. Реализация указанных проектов позволит снизить избыточную мощность объектов теплоснабжения на 17%.

«Модернизация и строительство новых котельных повысит надёжность и качество теплоснабжения для 65 тысяч человек, а кроме того, позволит уменьшить расходы на топливо и расходы, связанные с ремонтами и техническим обслуживанием оборудования. В Высоком, Ревде и Ловозере вместо мазута планируется использовать на новых котельных более дешёвый уголь – по предварительным расчётам, это позволит экономить около 168 миллионов рублей в год на топливе и направить эти средства на модернизацию других объектов теплоснабжения, – пояснил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин. – Финансирование проектов за счёт фонда на сумму 2 миллиарда рублей будет для региона огромной поддержкой. Однако модернизацию теплоснабжения мы выполним в любом случае».

Объекты теплоснабжения в Кандалакше оснастят новым паровым газотрубным оборудованием, проведут замену подогревателей сетевой воды, охладителей, насосов, оборудования химводоподготовки. Также установят автоматизированную систему управления котловым оборудованием, приборы учёта и контроля расхода топлива, воды и тепла. Перечисленные мероприятия затронут существующие конструктивные элементы, появятся новые фундаменты и площадки для размещения оборудования.

Модернизация существующей котельной в Оленегорске предполагает замену теплогенерирующего оборудования котельной, модернизацию склада и оборудования по разгрузке твердого топлива.

В Высоком, Ревде и Ловозере планируется строительство новых твёрдотопливных котельных взамен существующих мазутных. На обновленных объектах теплоснабжения установят средства диспетчеризации и автоматизации основных технологических процессов.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, правительством Мурманской области на постоянной основе ведётся работа по поиску возможных экономически обоснованных проектов по модернизации системы теплоснабжения региона.