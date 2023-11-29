Строительство объекта без разрешения потянуло на штраф в 500 тысяч рублей

В рамках регионального государственного строительного надзора за период с 13 по 24 ноября 2023 года Министерством государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области было рассмотрено два дела об административных правонарушениях в области строительства.

К административной ответственности за осуществление строительства объекта без разрешения на строительство привлечены застройщик (технический заказчик) и генеральный подрядчик с назначением наказаний в виде штрафов на общую сумму 500 000 рублей.