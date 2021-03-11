Строительство плавательного бассейна в Коле вышло на финишную прямую

В Коле завершается строительство быстровозводимого спортивного комплекса с плавательным бассейном. Ход работ на объекте проверил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что строительство бассейна вышло на финишную прямую. На 95% выполнены работы по фасаду. В части благоустройства подрядчику осталось установить малые архитектурные формы и закончить монтаж наружного освещения. На 90% готовы основная и малая чаши – осталось выполнить финишное покрытие основания бассейнов», – отметил Владислав Сандурский.

Активными темпами продолжаются работы внутри объекта: завершается отделка помещений и установка дверей. Индивидуальный тепловой пункт готов полностью.

Как сообщает региональное Министерство строительства, ожидается, что после 15 марта спорткомплекс подключат к электроснабжению по постоянной схеме. Все работы на объекте должны быть завершены до конца марта.