Строительство порта «Лавна» планируется завершить к 2023 году

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих посетили объекты проекта комплексной модернизации Мурманского транспортного узла и осмотрели площадку строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» на западном берегу Кольского залива. После этого в Мурманске состоялось рабочее совещание по вопросам реализации проекта.

По приведённым на совещании данным, на сегодняшний день готовность земляного полотна для железнодорожной инфраструктуры составляет 96%, общестроительная готовность проекта – 56,4%.

«Мы все хотим, чтобы у проекта было необходимое финансирование, и строительные работы активно шли. Огромное спасибо Евгению Ивановичу за то, что он активно продвигает этот проект. Использование потенциала незамерзающего порта на Севере России – один из наших стратегических приоритетов, особенно учитывая развитие Северного морского пути. Сейчас главная задача – чтобы была достроена железная дорога. Все инструменты и решения для этого найдены, большой объём работ сделан. И прекрасно, что сегодня речь идёт о расширении номенклатуры грузов, на которые будет рассчитан порт «Лавна» и остальные порты, которые мы планируем строить», – прокомментировал итоги совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Порт «Лавна» позволит привлечь в Мурманскую область огромные инвестиции и, самое главное, создаст задел на будущее развитие Мурманского транспортного узла, больших терминальных комплексов. ГТЛК является базовым инвестором этого проекта. Мы видим, что огромный объём работ уже выполнен. Сейчас проект заново сложен, пересчитана экономика, она абсолютно позитивная. Всё есть для того, чтобы проект в самое ближайшее время мог быть запущен и к 2023 году завершён», – сообщил Евгений Дитрих.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам главы АО «ГТЛК», если первоначально порт «Лавна» задумывался как угольный терминал, то сегодня в дополнение к основному профильному грузу компания рассматривает возможность перевалки через него генеральных грузов в контейнерах.