Строительство порта в Мурманске для Беларуси является приоритетным

Для Белоруссии с точки зрения политической повестки более актуальным является строительство порта в Мурманске, а не на Балтике. Об этом, как сообщает «Sputnik Беларусь», на полях форума Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заявил 26 июня государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.

Говоря о том, на какой стадии находятся проекты белорусских портов в Калининградской и Мурманской областях, он напомнил, что это вопрос межправительственного сотрудничества, которое ведётся уже достаточно давно, обсуждаются конкретные планы.

«Вариантов несколько и грузы разнообразные. Насколько я знаю, проработаны вопросы по Балтике. Вопрос развития балтийской акватории упирается сегодня исключительно в политическую безопасность. Потому что мы сталкиваемся с недобросовестным поведением стран НАТО, которые пытаются сделать Балтику своим внутренним морем», — приводятся слова Сергея Глазьева.

По его мнению, в свете сложившейся политической ситуации более актуальным является строительство портов в Мурманске, где открытый океан и нет внешних помех.

Напомним, многофункциональный терминал по перевалке белорусских минеральных удобрений и нефтепродуктов будет реализован в морском порту Мурманск поблизости от нового комплекса перегрузки угля «Лавна». Оценочная мощность терминала достигает 25-30 млн тонн в год, первые грузы начнут поступать в 2028 году. Для реализации проекта создано ООО «Морской терминал «ПОРТАРКТИК», подготовку документации осуществляет ООО «Морстройтехнология».