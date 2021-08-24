Строительство школы в Североморске на завершающем этапе

Строительство школы на 1200 мест в Североморске на завершающем этапе. Об этом сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков в ходе очередной проверки объекта, который возводится в рамках национального проекта «Образования».

«Подрядчик завершил работы по облицовке фасада, завершает работу по цоколю и выходным группам. На нем, кстати, уже появилась вывеска «Лицей №1». В активной фазе – внутренняя отделка помещений: практически окончена окраска, идет монтаж сантехники, вентиляции и слаботочных систем. На сцене актового зала укладывают ламинат», – отметил Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в рамках благоустройство пришкольной территории продолжаются работы на стадионе и установка малых архитектурных форм. Кроме того, подрядчик смонтировал ограждение и столбы освещения.

Напомним, также в рамках нацпроекта «Образование» в Мурманске на улице Советской и в переулке Казарменном проектируется две школа на 500 и 800 мест соответственно.