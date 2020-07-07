Строителям пришлось повторно «кланяться» С.М. Кирову

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова совместно с министром градостроительства и благоустройства региона Михаилом Кудряшовым, представителями городского заказчика, а также подрядчиками осмотрела объекты благоустройства в столице Заполярья.

Комиссия проинспектировала сквер возле памятника С.М. Кирову, в котором подрядчик продолжает устранять недочёты за свой счёт в рамках гарантийных обязательств. Также специалисты осмотрели, как проходит благоустройство зелёной зоны вдоль улицы Копытова, которую приводят в порядок в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Как подчеркнула вице-губернатор, соблюдение графика производства работ и качество их исполнения в сквере возле памятника С.М. Кирову взято под особый ежедневный контроль региональным Министерством градостроительства и благоустройства.

«Срок сдачи объекта назначен на 30 июля, и больше ни о каких переносах не может быть и речи. Мы ждём от МАУК «Городские парки и скверы» детальный план по видам работ, доставке материалов, количеству рабочих, чтобы четко фиксировать ситуацию в реальном времени и упреждать любые ситуации, – отметила Оксана Астахова. – По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса я отвечаю за реализацию проектов благоустройства дворовых и общественных пространств, и мы предпримем все необходимые меры для недопущения срывов установленных сроков».

Благоустройство зеленой зоны вдоль улицы Копытова от дома № 212 по Кольскому проспекту до дома № 34 по улице Героев Рыбачьего началось 18 мая. На сегодняшний день подрядчик проводит земляные работы, укрепление откосов, устанавливает бордюры и занимается устройством освещения. До конца сентября на территории планируется уложить асфальт, плитку, обустроить велодорожку, установить малые архитектурные формы, детское игровое оборудование. Подрядная организация и МАУК «Городские парки и скверы» отчитались заместителю губернатора Мурманской области, что работы на объекте ведутся в срок без срывов графиков производства.

Оксана Астахова поручила профильному министру Михаилу Кудряшову еженедельно запрашивать у муниципальных заказчиков и формировать исчерпывающий актуальный отчёт о реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказал руководитель ведомства, к работам уже приступили на дворовых территориях в 24 муниципалитетах региона и на всех общественных пространствах. Существенных сбоев в работе на сегодняшний день не наблюдается, все возникающие вопросы и проблемы будут решаться в оперативном порядке с участием правительства Мурманской области.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 27 муниципальных образованиях Мурманской области планируется благоустроить дворовые территории 240 многоквартирных домов, 40 из которых находятся в Мурманске. В 10 муниципальных образованиях запланировано благоустройство 15 общественных территорий, три из них – в областном центре.