Строителям СЗФО за год подняли предлагаемую зарплату на 10 тысяч рублей

Найти хорошее место работы со стабильной заработной платой – нелёгкий процесс. Для того, чтобы помочь соискателям лучше ориентироваться на рынке труда, HeadHunter регулярно проводит исследования рынка и озвучивает основные тренды. Это помогает соискателям определиться с местом работы, а работодателям понять потребности кандидатов и их запросы. Мы проанализировали больше 31 тысячу вакансий и около 42 тысяч резюме для специалистов в строительной сфере Северо-Запада, размещенных за последние три месяца.

Начнём с общих выводов по рынку труда в сфере строительства для соискателей из СЗФО за последние три месяца 2021 года:

• Размер средней предлагаемой заработной платы увеличился по сравнению с третьим кварталом 2020 года с 60 тысяч рублей до 70 тысяч.

• Лидеры по вакансиям в целом по России стали Москва, Петербург и Краснодарский край, на них приходится около 33% рабочих мест в строительстве.

• По СЗФО наибольшее количество вакансий размещено в Санкт-Петербурге (73% от общего числа), Ленинградской области (6%), Архангельской и Мурманской областях (по 4%).

• Работодатели строительных компаний стали предлагать на 57% больше вакансий с удаленной занятостью по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

• Наиболее активными специалистами на рынке труда в сфере строительства являются инженеры, архитекторы, проектировщики и управляющие проектами

• Большинство специалистов строительной сферы в третьем квартале 2021 года ожидали заработную плату в пределах от 60 тысяч рублей до 80 тысяч.

Распределение вакансий по регионам

Российские работодатели разместили за последние 3 месяца на 62% больше вакансий, чем в это же время в 2020 году. Набольшую потребность в работниках испытывают работодатели московских, петербургских и краснодарских строек. Суммарно компании этих трёх регионов разместили почти 87 тысяч вакансий за последнее время. Всего же по итогам третьего квартала российским компаниям из строительной отрасли требовалось почти 263 тысячи работников.

По регионам СЗФО наибольшее число вакансий в строительной сфере размещено работодателями в Санкт-Петербурге (73% от общего числа на Северо-Западе), Ленинградской области (6%), 5% в Калининградской области, в Архангельской и Мурманской областях (по 4%). С другой стороны, в Ненецком АО в третьем квартале 2021 года нет большого спроса на специалистов данной области.

Наиболее востребованными специальностями по итогам последних месяцев в СЗФО оказались инженеры, рабочие строительных специальностей (плиточники, гипсокартонщики, электрики, сантехники, слесари-сборщики), специалисты по эксплуатации, проектировщики, специалисты по отоплению, вентиляции, агенты по продаже недвижимости и специалисты по тендерным процедурам.

Работодатели из строительных компаний стали предлагать на 57% больше вакансий с удаленной занятостью.

Работодатели СЗФО в третьем квартале 2021 года всё также ждут специалистов, готовых работать полный день (84% от общего числа вакансий). При этом число «удалённых» вакансий увеличилось на 57% по сравнению с прошлым годом и чаще всего касается должностей офисного формата (конструкторов, архитекторов, менеджеров по работе с клиентами, консультантов, тендерных специалистов, агентов по продаже недвижимости).

Вахтовый метод работы также остаётся популярным: число вакансий с вахтовым методом работы в строительной сфере увеличилось с прошлого года на 16%.

Работодатели наиболее активно приглашают на работу специалистов, имеющих опыт работы от 1 до 3 лет (46% от общего числа резюме). Но также они готовы принять на работу и специалистов, не имеющих опыта работы (16%).

Соискатели на строительном рынке труда

По итогам третьего квартала соискатели-жители СЗФО разместили почти 42 тысячи резюме в сфере строительства, из них самыми активными были петербуржцы (83%), по 4% резюме приходится на жителей Ленобласти и калининградцев, по 2% резюме разместили жители Коми, Архангельской и Мурманской области. Меньше всего работа в строительстве интересует жителей Карелии, НАО, Новгородской и Псковской областей – на эти регионы приходится около 3% резюме СЗФО.

При этом уровень конкуренции в сфере строительстве в целом по СЗФО достаточно низкий – около 2 резюме на одну вакансию, что кратно ниже нормы в 5-6 резюме. Самый большой спрос на рабочие руки в строительстве и как следствие кадровый голод испытывают работодатели Ленобласти, Архангельской, Мурманской (около 1 резюме на вакансию). Меньше проблем с поиском и наймом строительного персонала испытывают работодатели Ненецкого АО – 4 резюме на вакансию.

В разрезе профессий наиболее активными соискателями в строительной сфере по итогам третьего квартала 2021 года по СЗФО стали инженеры (32% от общего числа резюме), проектировщики, архитекторы (23%) и управляющие проектами (22%).

Чаще всего работу ищут специалисты в возрасте от 26 до 35 лет (34% от общего числа резюме), также весомая доля (21%) соискателей в строительстве приходится на более зрелый возраст от 46 до 55 лет и более. Многие соискатели в данной сфере имеют высшее образование (78%). При этом в 76% резюме указан опыт работы более 6 лет. Интересно и то, что в основном специалистами в сфере строительства являются мужчины (69% от общего числа резюме). А 27% соискателей владеют английским языком на начальном уровне.

Большинство специалистов строительной сферы ожидают зарплату от 60 тысяч до 80 тысяч рублей.

Каждый пятый соискатель в строительной отрасли СЗФО в своих резюме (23% от общего числа) указал, что готов трудиться в строительной сфере за заработную плату в пределах от 60–80 тысяч рублей. 19% специалистов считают достойной оплатой 80–100 тысяч рублей. И только 0,4% соискателей посчитали, что заработная плата в пределах от 15–20 тысяч рублей является приемлемой за их труд.

Интересно, что зарплата инженеров в третьем квартале 2021 года составила 50 тысяч рублей, в то время как архитекторы получали 65 тысяч рублей. В среднем работодатели СЗФО повысили предлагаемую зарплату в строительных вакансиях с начала года почти на 10 тысяч рублей. Были и более высокие зарплаты от 190 тысяч по России и порядка 170 тысяч по СЗФО.