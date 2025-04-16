Стропальщик погиб, упав с вагона

12 апреля недалеко от Кольского моста при выполнении работ с помощью автокрана по разгрузке трубной продукции, увязанной в пачки весом около 3 тонн, стропальщик упал с полувагона (вагон с открытым верхом), в результате чего погиб.

Извещение об этом поступило в Гострудинспекцию в Мурманской области из ООО «Инфотек Норд».

- Обстоятельства и причины несчастного случая подлежат расследованию комиссией с участием государственного инспектора труда, - сообщила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Анастасия Подобедова.

Фото пресс-службы АО «ММТП».