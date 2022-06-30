Стройка, наверное, одно из самых важных направлений. Это – вопрос качества жизни - отчёт губернатора

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе ежегодного выступления перед депутатами областной Думы 29 июня подвел итоги трёхлетнего периода. Говоря о строительной отрасли, глава региона отметил, что в регионе в 2021 году ввели в эксплуатацию более 50 тысяч квадратных метров общей площади жилья. При этом особое внимание сейчас уделяется индивидуальному строительству – в регионе введено в эксплуатацию 343 индивидуальных жилых дома.

«Стройка, наверное, одно из самых важных направлений. Это – вопрос качества жизни, инвестиций в социальные объекты, цифры трёхлетнего периода говорят сами за себя. Цифры говорят сами за себя. Но, самое главное, это не статистика, а новые объекты, или старые объекты, получившие новую жизнь, которыми мы с вами сегодня гордимся», – подчеркнул Андрей Чибис.

Утвержденный показатель ввода жилья на 2022 год составляет 48 тысяч квадратных метров. Более того, до конца года в регионе планируется ввод общежития на 180 мест в Алакуртти и два жилых дома Минобороны России в ЗАТО Александровск.

«Хочу сказать спасибо компании «Норникель», мы заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение по новому заводу на 140 млрд рублей, помимо завода предполагается и новый микрорайон в Мончегорске на 2000 квартир. Ещё один мощный вклад в развитие жилищного строительства», – отметил глава региона.

Продолжается в регионе и реализация другого масштабного проекта – реновация Больничного городка. Определена территория под его реализацию и этапы ее освоения. Разработана и прошла процедуру публичного обсуждения документация по планировке территории.

В настоящий момент проводятся процедуры расселения граждан из аварийного жилого фонда, расположенного в границах первого этапа программы, определены параметры строительства, требуемые мощности подключения к инженерным сетям и источники их получения.

«Больничный городок – инфраструктурно непростой проект. С точки зрения стройки у нас в принципе нет простых проектов, тем не менее мы приступаем к его практической реализации», – подчеркнул глава Мурманской области.

В рамках расселения граждан из аварийного жилого фонда, подлежащего сносу и расположенного в границах первого этапа реализации проекта, предусмотрено строительство дома на улице Бондарной, в котором разместят 32 квартиры. В отношении разработанной проектной документации получено положительное заключение государственной экспертизы и в настоящее время проводятся торги для определения подрядчика на строительство.

Проработана и возможность строительства многоквартирного дома на улице Павлова, в отношении которого в настоящее время также проводятся конкурентные процедуры по определению исполнителя работ.

Вместе с ростом объемов строительства в Мурманской области повышается качество городской среды — возводятся социальные объекты. За три года построено и реконструировано более 100 таких объектов, включая здания Мурманского областного театра кукол, Мурманского областного драматического театра, крытую арену «Метеор».

В 2021 году также была разработана проектная документация на первый этап реконструкции онкологического диспансера в Мурманске, выполнен капитальный ремонт операционного блока и реанимации здания Мончегорской центральной районной больницы, начался капитальный ремонт 4-х зданий поликлиник в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/