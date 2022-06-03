«Строймастер 2022» - развитие строительного комплекса Мурманской области представители отрасли обсудили на круглом столе

В рамках регионального этапа конкурса «Строймастер 2022» в Мурманске состоялся круглый стол, посвящённый развитию строительного комплекса региона. Он собрал представителей крупнейших строительно-монтажных организаций, производителей и поставщиков строительных материалов и саморегулируемых организаций в области строительства, работающих на территории Мурманской области.

Участие в мероприятии приняли глава Министерства строительства Мурманской области Ирина Вабищевич, министр государственного жилищного и строительного надзора региона Алёна Кузнецова, а также заместитель министра, курирующий направление государственного строительного надзора, Марина Ермакова.

В связи с растущей потребностью в строительных материалах, производимых на территории региона, одной из тем стал потенциал существующих производственных линий, возможности увеличения объемов и номенклатуры. Участники круглого стала также обсудили вопросы профессионального образования в строительной отрасли региона и преодоление дефицита рабочих строительных специальностей, уделив при этом особое внимание возможности организации практик для студентов на территории действующих предприятий Мурманской области.

Представители ведущих производителей строительных материалов на территории региона поделились планами по наращиванию объёмов и обсудили с представителями профильных министерств пакет действующих мер поддержки предпринимателей, в том числе возможности получения статуса резидента Арктической зоны и другие преференции.

По итогам круглого стола было принято решение о создании постоянной рабочей группы на базе архитектурно-технического совета при Министерстве строительства Мурманской области. К участию в её работе планируется привлечь представителей проектных, строительно-монтажных организаций и компаний, задействованных в производстве и поставке строительных материалов на территории региона.

Национальный конкурс профессионального мастерства «Строймастер» ежегодно проводится среди представителей рабочих строительных профессий. В этом году региональный этап принял 15 участников. На федеральном этапе Мурманскую область представят победители конкурсных номинаций:

«Лучший штукатур»:

1 место – Екатерина Соколова, ИП Доманевский В.В.

2 место – Светлана Грязева, ООО «СТЭК».

3 место – Алена Нестерова, Мурманский строительный колледж имени Н. Е. Момота.

«Лучший каменщик»:

1 место – Фархад Эсанов, ООО «ОГМ».

2 место – Владимир Козлов, ООО «Север-Проммонтаж».

3 место – Руслан Джабраилов, ООО «СТЭК».

«Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»:

1 место – Дмитрий Данилкин, ООО «Арктический строительный трест».

2 место – Арсений Куклин, Мончегорский политехнический колледж.

3 место – Чурина Ольга, Мончегорский политехнический колледж.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, федеральный этап состоится 6 июня в Архангельске (номинация «Лучший каменщик»), 26 июля в Кингисеппе (номинация «Лучший штукатур»), 8 октября в Казани (номинация «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»).



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/