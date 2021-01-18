Структурные изменения в правительстве Мурманской области требуют организационно-штатных мероприятий

Внесены изменения в структуру исполнительных органов государственной власти Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис подписал соответствующее постановление от 18.01.2021 №5-ПП.

Согласно документу, в регионе создается комитет молодёжной политики. Новому ведомству передадут функции Министерства спорта Мурманской области по вопросам реализации государственной молодёжной политики, добровольчества и волонтёрства.

Также путем присоединения Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства к Министерству экономического развития Мурманской области будет сформировано региональное министерство развития Арктики и экономики. Вопросы рыбного хозяйства решено передать Министерству природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, руководителям новых ведомств необходимо подготовить предложения по приведению нормативно правовых актов в соответствие с постановлением и провести организационно-штатные мероприятия, обеспечив максимальное использование кадрового состава соответствующих исполнительных органов государственной власти.