«Студенческая среда» даёт старт «Поколению лидеров»

24 февраля в молодёжном пространстве «СОПКИ» на базе Молодёжного центра гражданских инициатив состоялось открытие конкурса «Поколение лидеров». Конкурс проводится в рамках городского проекта «Студенческая среда» среди руководителей и активистов органов студенческого самоуправления, студенческих советов и объединений образовательных организаций высшего и профессионального образования города Мурманска.

Его цель — выявление и поддержка талантливых лидеров и активистов студенческого движения.

«Поколение лидеров» представляет собой серию тематических мероприятий и конкурсных испытаний, которые помогут участникам продемонстрировать свои знания, умения и лидерские качества: «Опросник для лидера», интенсив «Разработка дорожной карты изменений», «Управленческий поединок», «Правовое ориентирование обучающихся» и прочие тренинги и мастер-классы, направленные на развитие навыков лидера.

В ходе открытия участники познакомились с условиями и этапами конкурса, а затем сразу перешли к практической части, включившей в себя стратегическую сессию «Разрабатываем проекты вместе!», дискуссию на тему «Студенческое самоуправление в эпоху медиакультуры» и совместную работу по обмену опытом и налаживанию связей между учебными заведениями.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31952&page=1