Студенческие отряды представили Мурманскую область в Кремле

Юбилейный год движения студенческих отрядов, отмечающих в этом году 65 лет с момента возникновения движения и 20 лет работы современных «Российских студенческих отрядов» завершился итоговым Всероссийским слетом.

Слёт прошёл с 20 по 24 ноября в Москве и объединил двенадцать с половиной тысяч человек — участников студенческих отрядов. Помимо студентов на мероприятиях слета присутствовали ветераны движения, работавшие в составе студенческих отрядов в 1960-1980 годы, работодатели — от региональных предприятий до руководителей ПАО «Газпром», АО «РЖД», ГК «Росатом», ПАО «Россети», а также представители Правительства Российской Федерации. Открыла Всероссийский слёт студенческих отрядов заместитель председателя правительства Российской Федерации, глава организационного комитета юбилейного года «РСО», Татьяна Алексеевна Голикова со сцены Государственного Кремлевского дворца. Татьяна Алексеевна прочитала послание Президента Российской Федерации к участникам движения «Российских Студенческих Отрядов», которое подчеркнуло существенный вклад организации не только в производственный процесс ведущих предприятий страны, но и в развитие молодежной политики, патриотики и добровольчества.

«С огромной гордостью хочу отметить успешное участие Мурманского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» во Всероссийском слете студенческих отрядов. Это событие стало значимой вехой в развитии нашего движения, объединив лучших представителей студенческих отрядов со всей страны.

Наши ребята продемонстрировали высокий уровень командного духа и творческого подхода. Отрадно видеть, что участие в слете позволило не только обменяться ценным опытом с коллегами из других регионов, но и открыло новые перспективы для роста и развития нашего отделения» — комментирует руководитель Мурманского регионального отделения «РСО», Полина Пэн.

Мурманскую область представила на слёте делегация в составе 44 участников студенческих отрядов Мурманской области. В течение трех дней делегация приняла участие во Всероссийской спартакиаде, творческом фестивале, научно-практической конференции, деловой программе студенческих отрядов.

«Юбилейный слёт студенческих отрядов в самом деле показал силу и мощь «РСО». Отрадно, что движение с каждым годом становится важным и ценным не только для самих студентов, но и для всей страны» — поделился участник делегации, начальник отдела по работе со студенческой молодёжью ГОБУМП «РЦПВИДПМ» Артур Фортес.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, церемония закрытия Всероссийского слёта студенческих отрядов прошла в воскресенье в Москв. В честь событий юбилейного года «РСО» по всей стране было проведено более сотни мероприятий с участием свыше 1 миллиона человек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/