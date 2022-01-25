Студенческий бал областной «Кировки» пройдёт в онлайн-формате

Областной молодёжный бал «Татьянин день», посвящённый Дню российского студенчества, в этом году пройдет в режиме онлайн. Мероприятие организовано Мурманским областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Молодёжный бал состоится в режиме Zoom-конференции. Участие в нём примут студенческие делегации учебных заведений высшего и среднего профессионального образования Мурманской области.

Программа включает Школу бальных танцев – мастер-класс по разучиванию танцевальной программы: медленный вальс, квикстеп, полька, котильон. Мастер-классы уже доступны в записи для просмотра в группе Дворца культуры в социальной сети «ВКонтакте». Среди представленных учебными заведениями видеороликов с исполнением одного из танцев будут выбраны и отмечены наградами лучшие.

Кроме того, студенты расскажут о результатах волонтёрской деятельности своего учебного заведения в 2021 году.

Короля и Королеву бала выберут по итогам творческого состязания в сервисе TikTok, в ходе которого участники должны будут поделиться полезными советами.

Подключиться к трансляции Молодёжного студенческого бала можно на YouTube-канале областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.