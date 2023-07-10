Студенческий медицинский отряд «Шок» из Санкт-Петербурга приехал на практику в Мурманскую область

В Мурманскую область впервые прибыл студенческий медицинский отряд «Шок» из Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова в составе 18 человек.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, ребята целый месяц будут трудиться в реальных условиях, применяя свои знания и умения на базе Печенгской центральной районной больницы. Оказывая значительную помощь медицинскому учреждению, студенты получат огромный опыт и уникальные практические навыки.

Первый студенческий медицинский отряд в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова, состоящий из студентов, желающих проходить производственную практику в региональных медицинских учреждениях за пределами Санкт-Петербурга, был создан в вузе в 2014 году.

Фото: https://gov-murman.ru