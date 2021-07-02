Студенческий отряд «Энергетик Заполярья – 2021» приступил к работе в «Россети Северо-Запад»

Начался трудовой сезон студенческого отряда «Энергетик Заполярья-2021». Студенты Кировского филиала Мурманского арктического государственного университета в течение месяца будут постигать азы профессии на объектах Мурманского филиала компании «Россети Северо-Запад».

«Короткое северное лето – горячая пора для энергетиков: необходимо подготовить к работе в зимних условиях оборудование, произвести ремонтные работы на подстанциях и ЛЭП, навести порядок на объектах, - говорит директор производственного отделения «Центральные электрические сети» Александр Борисов, - Поэтому помощь ребят нам очень пригодится. Но главным все-таки считаю то, что они впервые прикоснутся к будущей профессии, непосредственно оценят важность и сложность труда энергетиков».

До начала работ студотрядовцы прошли медицинскую комиссию и получили подробный инструктаж по технике безопасности. На открытии смены студенческому отряду «Энергетик Заполярья-2021» вручили рабочую путевку на объекты электросетевого комплекса.