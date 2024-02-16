Студенческий «Романовский бал», приуроченный к празднику Сретения Господня и Всемирному дню православной молодёжи, состоится в «Кировке»

18 февраля в 15.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится студенческий «Романовский бал».

Мурманский педагогический колледж совместно с отделом культуры и молодёжным отделом Мурманской епархии ежегодно проводит студенческий Романовский бал, приуроченный к празднику Сретения Господня и Всемирному дню православной молодёжи.

В этом году в мероприятии примут участие более 150 студентов из 5 профессиональных образовательных организаций и Мурманского арктического университета, которые прошли шестимесячную хореографическую подготовку.

Программа бала включает, кроме исполнения всеми участниками исторических бальных танцев, концерт студентов Мурманского колледжа искусств, работу игровых площадок с развлечениями, традиционными для молодежных собраний XIX века, организованную студентами педагогического колледжа, фуршет с блюдами, приготовленными студентами Мурманского индустриального колледжа по историческим рецептам.

Студенты Мурманского колледжа искусств будут делать художественные зарисовки сцен бала, а профессиональные художники – портреты участников. В подготовке мероприятия задействованы также студенты Мурманского технологического колледжа сервиса, которые делают прически участницам бала.