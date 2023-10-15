Студенка Мурманского колледжа искусств - в числе лучших в Мурманской области
В Региональном центре патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи подвели итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года-2023».
Цель премии – выявление и поддержка обучающихся профессиональных образовательных организаций Мурманской области, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.
Как пишет vk.com/murmanculture, по итогам конкурсных испытаний победителем регионального этапа российской национальной премии «Студент года-2023» в номинации «Творческая личность года» стала студентка 3 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Татьяна Андреева (преподаватель - Наталья Михайловна Ельтовская).
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267499%2Fwall-1396053