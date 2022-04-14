Студент из Кандалакши стал призёром всероссийских профессиональных состязаний по компетенции «Управление локомотивом»В Мурманской области спрос на специалистов рабочей сферы вырос в 4 раза
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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.22 13:15

Студент из Кандалакши стал призёром всероссийских профессиональных состязаний по компетенции «Управление локомотивом»

В Красноярске прошли итоговые соревнования, приравненные к Финалу X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Управление локомотивом». Их участниками стали более 40 человек из 32 регионов России. Честь Мурманской области защищал студент Кандалакшского индустриального коллежа Кирилл Черных.

Кирилл – победитель регионального чемпионата «Молодые профессионалы – 2022». Подготовкой участника занимался преподаватель специальных дисциплин Роман Семянников.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в рамках финала чемпионата Кирилл Черных выполнял задания по шести модулям: кейс по решению ситуационных задач, охрана труда, ведение грузового поезда, ведение пассажирского поезда, приёмка и эксплуатация тормозного оборудования, приёмка и эксплуатация подвижного состава.

По итогам соревнований Кирилл вошёл в число призеров и завоевал Медальон за профессионализм.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

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Матвей
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12.04.22 11:20
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Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер
10.04.22 00:14
Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад?
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