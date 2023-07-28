Студент из Кировска стал финалистом всероссийского проекта «Крепость России»

Студент Мурманского арктического университета Максим Полосков стал финалистом всероссийского проекта «Крепость России», пройдя отбор в номинации «Изборская крепость».

В августе вместе с другими молодыми людьми со всей страны студент филиала МАУ в Кировске отправится в Псковскую область, чтобы поучаствовать в финальном мероприятии, окунувшись в атмосферу Средневековья и эпоху крестовых походов.

«Я очень рад, что прошёл конкурсный отбор. Давно уже изучаю историю нашей страны. Хочется получить новые знания и познакомиться с ребятами из других регионов, которые тоже интересуются этой темой», – поделился Максим.

Финалисты номинации «Изборская крепость» встретятся под стенами Изборской крепости – каменной крепости в Псковской области. Там их ждут исторические мастер-классы, соревнования по стрельбе из лука, конные турниры и фестиваль исторической реконструкции.

Организатором всероссийского проекта «Крепость России» выступает «Движение Первых». Проект направлен на ребят, интересующихся историей, археологией и реконструкцией исторических событий.

Ещё есть возможность подать заявку на конкурс «Крепость России» по другим номинациям и стать участником реконструкторских слётов, которые пройдут в конце августа в Крыму, Московской и Новосибирской областях. Подать заявку в номинациях «Древняя Русь», «Сибирский оплот», «Вехи истории» можно до 16.00 7 августа на сайте РДДМ «Движение Первых», сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru