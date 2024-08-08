Студент из МАУ представил Мурманскую область на Всероссийском молодежном форуме «ОстроVа»

На Сахалине стартовал Всероссийский молодёжный форум Росмолодёжи «ОстроVа», который собрал 500 лидеров, управленцев, аналитиков и специалистов со всей России. Основной темой мероприятия стала «Карьера».

Мурманскую область на форуме представил студент МАУ Михаил Карпов. Северянин является заместителем председателя студенческого Совета МАУ по вопросам стипендиального обеспечения и региональным координатором Всероссийского студенческого проекта «Твой ход». На форуме Михаил занимается решением кейсового задания, направленного на создание нового проекта для Сахалина и Дальнего Востока.

Кульминацией форума станет защита проектов, где участники смогут получить грант до 1 миллиона рублей на реализацию своих идей.

«На форуме я представляю наш замечательный регион. Хочется отметить, что Мурманская область на слуху у всех, а красоты и предприятия нашего региона у всех в сердцах!», — поделился Михаил Карпов.

В первый день форума Михаил вместе с остальными участниками встретились с российским пилотом, героем РФ Дамиром Юсуповым — пилотом «Уральских авиалиний». Пять лет назад он совершил героическую посадку Airbus A321 в кукурузном поле после отказа обоих двигателей самолёта. Благодаря мужеству и профессионализму экипажа были спасены 233 человека.

Впереди у ребят много интересного и занимательного. Форум продлится до 11 августа.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, благодаря форуму «ОстроVа» участники смогут попасть в кадровый резерв ведущих предприятий страны, узнать о получении Дальневосточного гектара, открыть возможности для релокации на Сахалин и другие регионы Дальнего Востока, а также познакомиться с удивительными местами региона.

Фото (из личного архива Михаила Карпова): https://gov-murman.ru/info/news/