Студент из Мурманской области вошёл в число победителей трека «Делаю» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»

Студент из Мурманской области вошел в число победителей четвёртого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Награждение прошло в Москве в Национальном центре «Россия» в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2024». На церемонии закрытия форума были названы имена 200 победителей трека «Делаю».

«Проект «Твой Ход» – это не только способ проявить себя и научиться созданию проектов. Несколько лет назад у студентов появилось единое масштабное студенческое сообщество, которое объединяет амбициозных, талантливых, вовлечённых и инициативных студентов. Каждый проект трека “Делаю”, представленный ребятами в четвёртом сезоне, – уникальная история участника и его желание приносить пользу, улучшать жизнь вуза, региона или страны. Мы также видим, насколько важны для первокурсников такие инициативы, как конкурсный трек «ПервопроХодец», 200 победителей которого уже проявили свои лидерские качества и активную гражданскую позицию. Их ждут новые открытия и проекты. От всей души поздравляю каждого, кто дошел до финала и победил. Желаю не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше вместе со студенческим сообществом «Твой Ход», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

В ходе конкурсного трека «Делаю», на который было подано 16 848 заявок, студенты за восемь месяцев разработали и реализовали социально значимые проекты в одной из тематик: событийная, техническая, научно-исследовательская, ИТ, медиа и социальное предпринимательство. Участники прошли серию испытаний: разработку паспорта проекта, проведение тематических активностей, создание видеовизитки и студенческого путеводителя по региону. Итоги реализации своих проектов они представили экспертам на онлайн и очных защитах.

От Мурманской области победителем конкурсного трека «Делаю», выигравшим 1 млн рублей, стал Константин Строк из Мурманского арктического университета. Он представил «Былины Земель Русских» – настольную ролевую игру, которая объединяет элементы научной фантастики и исторической реконструкции. Этот проект, приуроченный ко Дню Народного Единства, погружает участников в эпоху IX-XIII веков, когда на территории Руси происходило становление государственности. Игра сочетает в себе историческую достоверность, основанную на богатой научной базе, и элементы славянского фольклора, этнографии и литературного наследия. Простые и доступные игровые механики, дополненные увлекательным сюжетом, позволяют участникам погрузиться в атмосферу прошлого, не требуя глубоких академических знаний. Проект ориентирован на школьников 10-11 классов и студентов СПО и вузов, которые через игру смогут расширить кругозор в истории и культуре Руси.

Следующая волна подачи заявок на конкурсный трек будет открыта в пятом сезоне на платформе проекта «Твой Ход».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/