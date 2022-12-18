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Мурманская область. Арктика (16+)18.12.22 16:00

Студент МАГУ проходит стажировку в компании «Яндекс»

Денис Багинский, студент 4 курса прикладной математики и информатики Мурманского арктического государственного университета, получил приглашение на стажировку в «Яндекс». Этому предшествовало успешное обучение студента в сезонной школе от «Академии Яндекс».

Летом Денис подал заявку и прошёл отбор в школу мобильной разработки от «Академии Яндекс». Сначала обучение проходило онлайн, после этого у студента началась очная практика в московском офисе компании.

Участников очной сессии делили на команды для создания собственных проектов. Работа в командах была максимально приближена к реальным условиям деятельности программистов-разработчиков. Команда, в которой работал Денис, занималась разработкой мобильного приложения, которое вполне возможно будет иметь своё дальнейшее развитие.

По окончании обучения в школе мобильной разработки и возвращении в Мурманск у Дениса состоялось ещё два онлайн-собеседования с представителями «Академии Яндекс». По их итогам компания пригласила Дениса на стажировку по разработке программных продуктов.

«Школа стоит каждого проведённого в ней часа. Я никогда не получал столько практических навыков за столь короткий срок. Это отличная возможность попасть на работу в «Яндекс» или хотя бы получить опыт серьёзных собеседований, с которым будешь в большей мере готов к собеседованиям в любые другие серьёзные компании. Я бы оценил эту школу на 15 из 10», — делится впечатлениями Денис Багинский.

Сейчас Денис проходит стажировку в «Яндекс» в удалённом формате, являясь членом команды разработчиков, и успешно совмещает 8-часовой рабочий день с учёбой в МАГУ. Стажировка продлится до конца февраля. Её результаты покажут, пригласят ли Дениса в компанию в качестве штатного программиста.

«Участие в таких сезонных школах с погружением — это всегда очень полезно и для уже состоявшихся специалистов, и особенно для студентов. Это позволяет окунуться в профессиональную среду, получить реальный практический опыт и увидеть изнутри, как функционируют подобные айти-компании», - комментирует заведующий кафедрой математики, физики и ИТ МАГУ Олег Ляш.

Будучи студентом, Денис уже зарекомендовал себя как разработчик. В университете его знают, как автора одного из университетских сервисов — мобильного приложения «Расписание МАГУ», которое можно установить на смартфон и быть в курсе текущих изменений в расписании.

«Академия Яндекс» реализует различные образовательные проекты. Например, в этом году на площадке МАГУ состоялся уже третий набор школьников 8-10 классов в лицей «Академии Яндекс». Более взрослые участники — студенты и специалисты — могут принять участие в школе анализа данных, образовательных сменах, стажировках и сезонных школах, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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