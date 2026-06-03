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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.26 12:30

Студент МАУ стал одним из победителей всероссийского конкурса «Создай НАШЕ»

Студент 1 курса по направлению «Экономика» Мурманского арктического университета Рашад Баширов стал одним из 100 победителей федерального конкурса молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ». Он получил грант в 1 миллион рублей на развитие своего проекта «АрктикЛинк» – интеллектуальной платформы, которая призвана изменить экономику грузоперевозок в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ). Всего на федеральный конкурс поступило 11630 заявок из всех 89 регионов России.

«Покупатели и предприниматели Мурманской области размещают заказы через платформу из любой точки мира. AI-маршрутизатор в реальном времени объединяет совместимые заказы в оптимальные грузовые комплекты и прокладывает маршрут с минимальной совокупной стоимостью. Готовый рейс выставляется транспортным компаниям на аукцион. Клиент получает товар на 30-50% дешевле, чем при самостоятельном заказе и это без копейки бюджетных субсидий – только современные технологии», – прокомментировал свой проект Рашад Баширов.

Пилотный проект планируется реализовать в Мурманской области, а в перспективе – масштабирование на всю Арктическую зону Российской Федерации через опорные пункты Северного морского пути (СМП).

Организаторы конкурса: Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорация МСП, фонд «Молодёжная предпринимательская инициатива» и «Деловая Россия». Помимо грантов, все финалисты получают возможность бесплатно пройти акселерационную программу от Корпорации МСП для масштабирования своих проектов.

Церемония награждения прошла в Москве в рамках III Форума молодёжного предпринимательства «Создай НАШЕ». Спикерами финала выступили Кирилл Дмитриев (спецпредставитель Президента РФ по инвестициям) и Алексей Нечаев (лидер партии «Новые люди»).

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина на базе Мурманского арктического университета строится современный студенческий кампус. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодёжь и дети» и рассматривается как один из ключевых проектов развития Арктической зоны Российской Федерации.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568797/#&gid=1&pid=1

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