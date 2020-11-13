Студент МГТУ Георгий Вишневский показал высокие результаты на первом этапе Евразийских соревнований в сфере ИКТ «Huawei Honor Cup 2020»

Студент Мурманского государственного технического университета Георгий Вишневский показал высокие результаты в первом отборочном этапе Евразийских соревнований в сфере ИКТ «Huawei Honor Cup 2020». Сейчас северянин продолжает борьбу за победу во втором этапе престижного конкурса в номинации «Технологии хранения и виртуализации».

«Мы, безусловно, рады успехам нашего студента и желаем ему успешно справиться с испытаниями второго этапа. Пример Георгия еще раз доказывает, что МГТУ готовит высококлассных профессионалов, превосходно ориентирующихся в информационных технологиях. Такие кадры нужны сейчас, когда в регионе реализуются и планируются к реализации новые масштабные проекты, которые будут цифровизированы. Напомню, мы работаем над проектом «Кадры будущего для экономики Мурманской области». И главная цель – обеспечить молодых северян работой в перспективных компаниях с достойной заработной платой», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Всего в этом году в соревнованиях принимают участие 20 тысяч студентов и молодых специалистов из шести стран – России, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. На первом этапе участникам необходимо было пройти онлайн-викторину в 8 номинациях. Во второй этап конкурса прошли 667 человек, которые сражаются за главные призы – 10 тысяч долларов и поездку в Китай. Финальный этап Евразийских соревнований и награждение талантливых участников, показавших высокие результаты, состоится в онлайн-формате в декабре 2020 года. Принять участие в финале смогут не только победители отборочных этапов, но и все желающие, интересующиеся ИКТ, сообщает региональное Министерство информационной политики.