Студент Мурманского индустриального колледжа Алексей Богдановский достойно представил федеральный округ на всероссийском этапе национального конкурса «Строймастер»

Студент 3 курса Мурманского индустриального колледжа Алексей Богдановский, обучающийся по специальности «Сварочное производство», представил Северо-Западный федеральный округ на всероссийском этапе национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший сварщик».

Всероссийский конкурс «Строймастер» проводится Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) с 2010 года, за это время на всех этапах – от регионального до федерального – в нем приняли участие более 10 тысяч строителей. В этом году всероссийский этап конкурса проходил в городе Королёве на базе техникума №72 им. С.П. Королёва, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.