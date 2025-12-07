Студент Мурманского индустриального колледжа завоевал две бронзовые медали в финале Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по 27 компетенциям блоков «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии».

Студент Мурманского индустриального колледжа Ярослав Перевозчиков принес Мурманской области две бронзовые медали в компетенции «Изготовление прототипов (Аддитивные технологии)»: третье место в основном зачете и третье место в командном зачёте.

В финале чемпионата «Профессионалы» соревновались 287 конкурсантов, прошедших отборочные испытания. Победителями в основном и юниорском зачётах стали 30 финалистов, призёрами – 60. Эксперт-наставник Ярослава — Дмитрий Еловиков, преподаватель Мурманского индустриального колледжа.

Призёр, помимо федеральной премии в 100 тысяч рублей, получит премию за счёт регионального бюджета – также в 100 тысяч рублей, его наставник – в 50 тысяч рублей. Решение о поощрении победителей, призёров и их преподавателей на региональном уровне принято губернатором Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!».

«Начинающие профессионалы Мурманской области не раз успешно участвовали в федеральных чемпионатах. В этих мероприятиях особенно ценны обмен опытом и общение с участниками из других регионов. А главное – наши ребята готовы продолжать работу по выбранным направлениям для достижения ещё лучших результатов!», – отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558243/#&gid=1&pid=3