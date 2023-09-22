Студентам Герценовского университета рассказали о перспективах трудоустройства в Мурманской области

Региональная служба кадрового сопровождения «Курс на Север» провела первое в новом учебном году выездное мероприятие по привлечению кадров в рамках проекта «Диалог с работодателем» – День Мурманской области в Герценовском университете.

Участников встречи поприветствовала начальник отдела карьерных траекторий «Центр Мост» Светлана Владимирова, которая отметила, что встреча предоставляет студентам уникальную возможность напрямую пообщаться с представителями работодателей Мурманской области, узнать о возможностях и перспективах трудоустройства.

В качестве спикеров выступили специалисты службы сопровождения Людмила Кострыкина и Алиса Гусева, которые рассказали герценовцам о программе кадрового сопровождения «Курс на Север», целью которого является комплексное решение вопроса кадрового обеспечения работодателей Мурманской области.

Так, например, служба сопровождения «Курс на Север» назначит соискателю, желающему переехать в Мурманскую область с целью трудоустройства, персонального консультанта, разработает индивидуальный план мероприятий по трудоустройству и переезду, осуществит подбор вариантов подходящей работы, организует проведение видео-собеседования с работодателем, осуществит подбор агентства недвижимости, организует трансфер от места прибытия к месту проживания и поможет в решении жизненных ситуаций. Кроме того, студенты педагогических направлений подготовки получили информацию о мерах поддержки, приезжающих в Мурманскую область, педагогических работниках – это единовременная выплата педагогам в размере 1 млн рублей, ежемесячные надбавки к окладу за квалификационную категорию, ежемесячная компенсация аренды жилья и иные меры.

В завершении встречи представители проекта «Курс на Север» провели для студентов квиз-игру на знание Мурманской области. Самым активным участникам вручили памятные сувениры.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, подробнее о сопровождении переезжающих в регион – на странице проекта и в группе «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru