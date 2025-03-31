Студентка и учащиеся Мурманского колледжа искусств стали победителями Всероссийского конкурса юных пианистов

В Петрозаводске прошёл I Всероссийский конкурс юных пианистов. Мероприятие проходило на площадке Петрозаводского музыкального колледжа имени Раутио. В прослушиваниях приняли участие более 250 конкурсантов из 11 регионов страны, в том числе из Мурманской, Вологодской, Архангельской и Белгородской областей, Республики Карелия, Санкт-Петербурга и других субъектов РФ.

Как сообщает vk.com/murmanculture, выступления оценивало профессиональное жюри под председательством Полины Федотовой, заслуженной артистки России, профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского.

По итогам конкурса учащиеся сектора практики Евангелина Егорова и Вера Савич из Североморска стали лауреатами I степени. Студентка 4 курса, кандалакшанка Виктория Горшеева, завоевала Гран-при конкурса.

Подготовила победительниц преподаватель МКИ Юлия Козырева, которая также получила благодарственное письмо от организаторов.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, такие успехи молодых музыкантов подтверждают высокий уровень подготовки в образовательных учреждениях культуры нашего региона. В рамках плана «На Севере – жить!» активно поддерживаются заполярные таланты и обновляется материально-техническая база учреждений: закупаются новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Всё это создает условия для качественного обучения и раскрытия творческого потенциала северян.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282606%2Fwall-139605315_29738