Мурманская область. Арктика (16+)17.05.25 17:00
Студентка из Мурманска заняла второе место на олимпиаде по оказанию экстренной медпомощи
Студентка Мурманского медицинского колледжа Мария Извекова в составе команды завоевала второе место на Межрегиональной студенческой олимпиаде по оказанию экстренной медицинской помощи.
Соревнования проходили на берегу Байкала. Организатором выступила Иркутская областная станция скорой помощи.
Участники из разных регионов России были распределены на 21 команду по три человека. Студенты демонстрировали знания и практические навыки в оказании помощи при травмах, ранениях и поражениях, вызванных различными факторами: механическими, химическими, термическими.
В подготовке Марии Извековой помогали преподаватели Мурманского медицинского колледжа — Ольга Борлуцкая, Нушаба Азизова и Валентина Устьянцева.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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