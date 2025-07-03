Студентка из Мурманской области вошла в число лучших и получила премию от проекта «Твой Ход»

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, подвёл итоги конкурса «Твой Ход, староста!» и конкурсного трека «Объединяю».

Церемония награждения топ-100 победителей конкурса «Твой Ход, староста!» и 50 участников десяти команд-победителей конкурсного трека «Объединяю» состоялась в Москве. Все они стали победителями своих направлений, пройдя отбор из тысяч участников по всей стране. На площадке «Ленинка Арт» студенты встретились с параатлетом, мотивационным спикером, лектором российского общества «Знание» Дмитрием Чешевым и поделились региональными практиками, обсудили кейсы работы со студенческими инициативами, вовлечённостью и самоуправлением. Кульминацией стало торжественное подведение итогов с участием замдиректора Департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Анны Брайнес, депутата Госдумы и зампредседателя комитета по молодёжной политике Александра Толмачева.

«Здорово, что в нашей стране много неравнодушных студентов, готовых проявить инициативу и стремление к развитию студенческого сообщества. Староста – это не только лидер в образовательном учреждении, но и тот человек, который объединяет вокруг себя своих сверстников, чтобы вместе создавать что-то новое и делать лучше свой вуз, колледж, техникум, регион и страну. Эта победа станет возможностью к новым достижениям. Поздравляю победителей конкурса «Твой Ход» и желаю не останавливаться на достигнутом, продолжать гореть своими проектами и вести за собой других. Уверен, впереди ждёт ещё немало ярких побед!» – обратился к победителям первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

В первом модуле конкурса «Твой Ход, староста!» приняли участие более 12 тысяч студентов из всех регионов страны. Из них выбраны 1000 победителей, а 100 лучших старост были приглашены в столицу и награждены дипломами, а также главным призом – полугодовой стипендией за вклад в развитие студенческого сообщества.

В число победителей конкурса «Твой Ход, староста!» проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» вошла студентка из Мурманской области: Акула Татьяна Юрьевна, студентка Мурманского арктического университета.

Также были подведены итоги трека «Объединяю». В конкурсе участвовали 2456 команд из представителей молодёжных сообществ – профсоюзов, волонтёрских объединений, «Движения Первых», Российских студенческих отрядов, РСМ и других организаций. 10 лучших команд получили сертификаты и призы от партнёров.

«Мы видим, как проект «Твой Ход» объединяет сильных студентов в единое сообщество, где ценится не только знание, но и вклад в развитие вузов и регионов. Такие события становятся точкой опоры, с которой участники проекта делают следующий шаг – в сторону новых возможностей, проектов и побед и показывают, студенчество становится зрелым, готовым к лидерству. А задача Министерства – поддерживать этот рост, создавать пространство, где голос молодёжи важен, а инициатива получает развитие», – отметила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

В этот же день был объявлен старт II модуля конкурса «Твой Ход, староста!» и начало заявочной кампании трека «Открываю», который позволит первокурсникам вузов и ссузов заявить о себе, погрузиться в студенческое сообщество и его возможности, познакомиться с экосистемой молодёжной политики страны, следуя дорожной карте.

Старт был дан и всероссийскому конкурсу по созданию талисмана проекта «Твой Ход». Участникам предстоит разработать не только визуальный образ и имя, но и придумать историю, характер и настроение талисмана. В честь пятого сезона проекта в основу концепции должны лечь пять ключевых черт. Лучшие работы пройдут экспертный отбор и попадут на народной голосование – победивший талисман станет официальным символом проекта.

Мероприятия, организованные проектом, стали не только итогом большого этапа, но и новым стартом: впереди – осенние лиги спецпроектов, старт новых треков и подготовка к финальным событиям пятого сезона проекта «Твой Ход».

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» развивается в рамках в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» и объединяет активную молодёжь, готовую вносить вклад в развитие вузов, регионов и страны. Его миссия – создать условия для раскрытия способностей абитуриентов и студентов и вовлечь их в самостоятельную работу над реформированием образовательной среды. На сегодняшний день платформа проекта насчитывает более 2 млн участников.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549776/#&gid=1&pid=1