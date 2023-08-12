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Мурманская область. Арктика (16+)12.08.23 15:00

Студентка Кольского медколледжа заняла II место в отборочном этапе, приравненном к финалу Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству

Мария Слепова, студентка Кольского медицинского колледжа, заняла II место в отборочном этапе, приравненном к финалу Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Лечебная деятельность (фельдшер)». Ранее Мария победила в региональном этапе чемпионата по профмастерству, который проводился с 27 марта по 1 апреля 2023 года. Соревнования по компетенции «Лечебная деятельность» в Мурманской области проводились впервые.

В соревнованиях, состоявшихся в июле в Оренбурге, приняли участие 20 студентов из медицинских колледжей 20 субъектов Российской Федерации. Конкурсное задание заключалось в выполнении участниками шести модулей по основным направлениям профессиональной деятельности фельдшера.

Независимые эксперты чемпионата отметили высокий уровень выполнения студенткой Кольского медицинского колледжа всех шести модулей, наибольшее количество баллов Мария заработала за выполнение модулей «Оказание медицинской помощи в экстренной форме» и «Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне медицинской организации».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по словам студентки, стажировка на подстанции Мурманской областной станции скорой медицинской помощи, опыт практической работы и тренировочный процесс с преподавателями колледжа, помогли ей успешно выполнить конкурсные задания.

Эксперты пожелали Марии продолжить обучение и связать свою жизнь с профессией фельдшера выездной бригады скорой помощи.

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

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