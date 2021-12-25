Студентка МАГУ представит интересы молодёжи Арктики в Совете обучающихся при Минобрнауки России

Студентка Мурманского арктического государственного университета София Емельянова вошла в Совет обучающихся при Министерстве науки и высшего образования Российской федерации.

Совет формируется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации из числа студентов вузов в возрасте не старше 35 лет, обучающихся очно. В состав Совета вошли по одному представителю из 85 регионов страны, многие из которых являются руководителями студенческих объединений — научных, творческих и добровольческих.

«Совет сформирован для налаживания прямого диалога студенчества и Министерства. И диалог этот одновременно важен и молодёжи, и представителям власти, – комментирует заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин. – Власть сегодня на всех вертикалях создаёт площадки, где мы могли бы напрямую общаться с молодёжью, слышать голос студенчества. Ведь активное студенчество – это мощный потенциал не только университета, но и всего региона. Амбициозные и креативные студенты – это двигатель, который во все времена ускорял прогресс».

В декабре кандидаты в Совет проходили тестирование по оценке личностного потенциала и способностей по четырем направлениям: коммуникативной грамотности, умению логически анализировать информацию, опроснику жизнестойкости, позволяющему определить умение тестируемого справляться с различными, в том числе стрессовыми ситуациями, и универсальному личностному опроснику. Отбор кандидатов проходил на платформе «Россия – страна возможностей».

София Емельянова – студентка третьего курса кафедры юриспруденции, активный член студенческого объединения «Школа правового просвещения молодёжи», участница множества мероприятий и конкурсов по правовой тематике, победительница всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива» с проектом по антикоррупции.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, с 26 по 28 декабря в Москве состоится культурно-образовательная программа для членов Совета, участники пройдут верёвочный курс – тренинг, направленный на улучшение навыков командного взаимодействия и интеллектуальный квиз. А уже 27 декабря София представит университет и регион на первом заседании Совета, откроет который министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433066/#&gid=1&pid=1