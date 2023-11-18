Студентка Мурманского арктического университета вошла в число 100 лучших будущих медиков России

Студентка Мурманского арктического университета Ангелина Токарева, обучающаяся по направлению «Лечебное дело», стала финалисткой всероссийского конкурса «Студент года. Медики».

Ангелина Токарева приняла участие в специальном открытом трек-конкурсе на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. В рамках мероприятия Ангелина решала кейсы по биохимии, демонстрировала знания в области латинского языка, терапии и хирургии, рассказывала о своих учебных, научных и волонтёрских достижениях, а также обсуждала вопросы биомедицинской этики.

Фото: https://gov-murman.ru