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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.25 16:00

Студентка Мурманского колледжа искусств Софья Городецкая одержала победу во II всероссийском конкурсе исполнителей «Волжская симфония» в номинации «Духовые инструменты»

Конкурс проходил в два тура в трёх номинациях: струнные, духовые и ударные инструменты. Организатор – Казанская консерватория имени Н.Г. Жиганова.

Заключительный этап конкурса состоялся в Казани с 29 января по 2 февраля. В борьбе за звание лучших исполнителей участвовали более 250 молодых музыкантов из 31 региона страны.

Выступление Софьи получило высокую оценку экспертного жюри, в состав которого вошли профессора и преподаватели ведущих музыкальных учебных заведений Поволжья. Юная саксофонистка удостоена звания лауреата l степени в номинации «Духовые инструменты».

Победа студентки третьего курса — это результат работы педагога Мурманского колледжа искусств Ирины Киселевой и концертмейстера Марии Макаровой. Стоит отметить, что учебное заведение уже не первый год подряд подтверждает статус кузницы музыкальных талантов Кольского Заполярья.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» одной из ключевых задач является модернизация и обновление материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры, в том числе, оснащение учебных заведений современным оборудованием, музыкальными инструментами, художественными материалами и цифровыми технологиями. Именно эта масштабная работа создает благоприятные условия для преподавания и развития творческого потенциала юных северян.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281992%2Fwall-139605315_29395

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