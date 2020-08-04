Студентка Мурманского колледжа искусств стала лауреатом международного музыкального конкурса.

Со 2 июня по 15 июля в Петрозаводске проходил конкурс «Мир и музыка. Россия и Польша». В конкурсе принимала участие студентка 2-го курса Мурманского колледжа искусств Елена Никитина.

На конкурсе Елена удивила жюри произведениями Сергея Рахманинова и Фридерика Шопена Шопена и стала лауреатом II степени.