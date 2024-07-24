Студентки, отличницы, работницы ММТП

Сразу три очаровательные представительницы Мурманского морского торгового порта стали участницами торжественной церемонии чествования выпускников Мурманского арктического университета, получивших диплом с отличием. Напутствовали выпускников первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководители университета и ведущих компаний региона, в том числе, Мурманского морского торгового порта.

Эти девушки не только окончили учёбу в ведущем вузе Мурманска с красными дипломами, но уже трудятся на старейшем предприятии областного центра.

Мария Беляева, выпускник бакалавриата по специальности Автоматизация технологических процессов и производств, за время обучения являлась стипендиатом главы города Мурманска, планирует поступать в магистратуру Мурманского арктического университета, работает ведущим специалистом отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП».

Дарина Хозеенок, выпускник бакалавриата по специальности «Техносферная безопасность», работает инженером по охране окружающей среды службы экологической безопасности АО «ММТП».

Анастасия Продан, выпускник бакалавриата по специальности «Экология и природопользование», стипендиат специальной стипендии губернатора Мурманской в номинации «Студенческая наука», работает оператором экологической диспетчерской службы экологической безопасности АО «ММТП».

Как было отмечено на торжественной церемонии, выпускники были удостоены красных дипломов «в связи с окончанием университета с отличием, безупречной академической успеваемостью, особыми достижениями в научно-исследовательской, добровольческой, культурно-массовой и общественной деятельности за период обучения».

ММТП является давним партнёром Мурманского арктического университета. Преподаватели вуза проводят занятия по программе «Введение в логистику» и в «Школе инженерных наук» для учащихся профильных транспортно-логистических классов гимназии №8. В 2024 году состоялся шестой выпуск. Ежегодно компания заключает целевые договоры на обучение выпускников профильных классов. ММТП ежегодно принимает на оплачиваемую практику студентов разных направлений подготовки МАУ в таких сферах, как: логистика, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, автоматизация технологических процессов, строительство, электрика и энергетика. Многие из практикантов после летней стажировки остаются в ММТП работать и продолжают обучение на индивидуальном плане. За последние три года практику и стажировку в АО «ММТП» прошли 168 студентов МАУ. Также ММТП помогает создавать комфортные условия для образовательного процесса и организует для студентов экскурсии, викторины, реализует творческие проекты.

«От лица большого коллектива Мурманского морского торгового порта поздравляю вас с важным этапом в вашей жизни – получением дипломов о высшем образовании. Мурманский морской торговый порт – один из крупнейших работодателей в Мурманске и в Мурманской области. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили молодые, талантливые, позитивные, устремленные в будущее девушки и юноши», - сказал на торжественной церемонии коммерческий директор ММТП Андрей Доценко.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255762%2Fwall-149919532_4059