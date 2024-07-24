Стал известен рейтинг профессий с самой высокой и низкой конкуренцией среди соискателей в Мурманской области. Некоторые из профессий являются социально значимымиНа территории Мурманской области введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.07.24 10:15

Студентки, отличницы, работницы ММТП

Сразу три очаровательные представительницы Мурманского морского торгового порта стали участницами торжественной церемонии чествования выпускников Мурманского арктического университета, получивших диплом с отличием. Напутствовали выпускников первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководители университета и ведущих компаний региона, в том числе, Мурманского морского торгового порта.

Эти девушки не только окончили учёбу в ведущем вузе Мурманска с красными дипломами, но уже трудятся на старейшем предприятии областного центра.

Мария Беляева, выпускник бакалавриата по специальности Автоматизация технологических процессов и производств, за время обучения являлась стипендиатом главы города Мурманска, планирует поступать в магистратуру Мурманского арктического университета, работает ведущим специалистом отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП».

Дарина Хозеенок, выпускник бакалавриата по специальности «Техносферная безопасность», работает инженером по охране окружающей среды службы экологической безопасности АО «ММТП».

Анастасия Продан, выпускник бакалавриата по специальности «Экология и природопользование», стипендиат специальной стипендии губернатора Мурманской в номинации «Студенческая наука», работает оператором экологической диспетчерской службы экологической безопасности АО «ММТП».

Как было отмечено на торжественной церемонии, выпускники были удостоены красных дипломов «в связи с окончанием университета с отличием, безупречной академической успеваемостью, особыми достижениями в научно-исследовательской, добровольческой, культурно-массовой и общественной деятельности за период обучения».

ММТП является давним партнёром Мурманского арктического университета. Преподаватели вуза проводят занятия по программе «Введение в логистику» и в «Школе инженерных наук» для учащихся профильных транспортно-логистических классов гимназии №8. В 2024 году состоялся шестой выпуск. Ежегодно компания заключает целевые договоры на обучение выпускников профильных классов. ММТП ежегодно принимает на оплачиваемую практику студентов разных направлений подготовки МАУ в таких сферах, как: логистика, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, автоматизация технологических процессов, строительство, электрика и энергетика. Многие из практикантов после летней стажировки остаются в ММТП работать и продолжают обучение на индивидуальном плане. За последние три года практику и стажировку в АО «ММТП» прошли 168 студентов МАУ. Также ММТП помогает создавать комфортные условия для образовательного процесса и организует для студентов экскурсии, викторины, реализует творческие проекты.

«От лица большого коллектива Мурманского морского торгового порта поздравляю вас с важным этапом в вашей жизни – получением дипломов о высшем образовании. Мурманский морской торговый порт – один из крупнейших работодателей в Мурманске и в Мурманской области. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили молодые, талантливые, позитивные, устремленные в будущее девушки и юноши», - сказал на торжественной церемонии коммерческий директор ММТП Андрей Доценко.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255762%2Fwall-149919532_4059

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто нужен работодателям в 2024 году: опытные мидлы или массовые джуны?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

В. Северный
24.07.24 10:22
Понравились фотографии 1, 2 и 7. Ульяна, пусть у Вас окно в этот Мир будет всегда открыто широко. Удачи!
Комментарий к новости:Эссе: моменты Заполярья, или Как я полюбила ловить мгновения
Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Комментарий к новости:Судно проекта 03095 «Валентин Мантуров» прибыло в порт Мурманск для подготовки к промыслу
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Комментарий к новости:Численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года уменьшилась на 1,1 тысячи северян
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как оспорить увольнение «по статье»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:10«Русский след». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«SuperJob» назвал самые высокооплачиваемые вакансии июля в Мурманске-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, а вокруг американской валюты нарастают «медвежьи» настроения-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Владимир Путин подписал закон о совершенствовании господдержки бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика