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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.21 17:15

Студентов и абитуриентов будут заселять в общежития только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19 либо справки о противопоказаниях к прививке

Студенты и абитуриенты колледжей и вузов Мурманской области смогут получить место в общежитии лишь при наличии сертификата о полном курсе вакцинации против коронавирусной инфекции. Исключение составят ребята до 18 лет и те, кто имеет медицинские противопоказания к прививке.

Соответствующее постановление 23 июля принято главным санитарным врачом Мурманской области.

На заседании областного оперативного штаба 27 июля, которое провела первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, было особо отмечено, что изменения в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции, в связи с этим вноситься не будут. Однако для администраций образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования региона постановление Роспотребнадзора обязательно к исполнению.

Министерству образования и науки Мурманской области поручено проработать с руководством колледжей и вузов вопрос широкого информирования студентов, абитуриентов и их родителей об условиях заселения до начала приёмной кампании, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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