Студентов и молодых специалистов из Мурманской области приглашают на конкурс «Цифровизация во благо»

Молодых специалистов приглашают принять участие в конкурсе на присуждение премии Молодёжного цифрового омбудсмена «Цифровизация во благо».

«В Мурманской области уделяется особое внимание развитию цифровых навыков среди молодёжи. Наши студенты несколько раз становилась участниками международных фестивалей по информационной безопасности и заняли второе место во Всероссийской студенческой кибербитве, проходившей в рамках форума «Kazan Digital Week 2024». Правительство региона серьёзно сконцентрировано на подготовке высококлассных специалистов. И данная премия – это еще один шанс заявить о своих навыках и проектах», – сообщил и.о. руководителя Центра информационных технологий Мурманской области Сергей Кудинов.

Премия Молодёжного цифрового омбудсмена «Цифровизация во благо» направлена на поддержку инициатив, связанных с защитой цифровых прав, повышением медиаграмотности, разработкой отечественных решений и проведением исследований в ИТ-сфере. Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимаются по ссылке.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, отбор лучших будет происходить в двух номинациях: «Молодой ИТ-лидер» (индивидуальная); «Команда цифрового будущего» (групповая).

Итоги подведут 2 апреля на Молодежном цифровом форуме «Youth RIGF» в Национальном центре «Россия» в Москве. Победителей ждут ценные призы и возможность без конкурсного отбора принять участие в проекте «Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодёжи» на платформе «Россия – страна возможностей».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/