Студентов и молодых учёных региона приглашают принять участие в конкурсе «Заполярный умник – 2023»

Для студентов и молодых учёных продолжается приём заявок на конкурс «Заполярный умник – 2023» Фонда содействия инновациям.

Конкурс для студентов и молодых учёных – это отличный шанс заявить о себе в научных и профессиональных кругах, продемонстрировав уровень компетентности, креативное мышление, инноваторские способности, стремление к саморазвитию и научно-техническому прогрессу.

Заявки на конкурс принимаются до 16 октября 2023 на сайте программы.

Победители программы получат грант от Фонда содействия инновациям в размере 500 тысяч рублей на 12 месяцев для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, участником программы может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно (студенты, аспиранты, молодые исследователи).

Проекты на региональный конкурс по программе «Заполярный умник – 2023» могут быть поданы по следующим направлениям: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии; ресурсосберегающая энергетика.

Ответы на вопросы о регистрации и участии в конкурсе можно получить в ГОБУ МРИБИ по телефонам: 8 (8152) 43-29-49, 8 (8152) 43-59-30, а также по адресам электронной почты: innov@mribi.ru, novatica@mribi.ru.

Фото: https://gov-murman.ru