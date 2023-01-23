Студентов Мурманской области приглашают на фестиваль «Спортивная студенческая ночь»

25 января в Ледовом дворце спорта Мурманска пройдёт традиционный ежегодный Всероссийский студенческий фестиваль «Спортивная студенческая ночь».

С 21.00 до 00.00 заполярные студенты смогут принять участие в различных интерактивах, мастер-классах, сделать красочные фото и, конечно, покататься на коньках в компании друзей под световой и музыкальный аккомпанемент. В эту ночь прокат коньков при предъявлении студенческого билета будет бесплатным. Организаторы обращают внимание, что количество прокатного инвентаря ограничено.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организаторами мероприятия выступают федеральные Министерство спорта, Министерство науки и высшего образования, агентство по делам молодёжи, АНО «Россия – страна возможностей», ассоциация студенческих спортивных клубов России, Российский студенческий спортивный союз, дирекция федеральных проектов «Спорт – норма жизни» Российской Федерации, а также Министерство спорта Мурманской области и АНО «СпортКульт51».

Фото предоставлено студенческим спортивным клубом «Олимпия».