Студентов Мурманской области приглашают принять участие в новом сезоне олимпиады «Я – профессионал»

Стартовала регистрация на IX сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Обучающиеся вузов Мурманской области могут подать заявку и проверить свою готовность к выходу на рынок труда. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью. Подать заявку могут студенты, обучающиеся на любых направлениях подготовки – медицинских, аграрных, естественнонаучных, технических и гуманитарных.

«Молодёжь Мурманской области из года в год проявляет активный интерес к олимпиаде «Я – профессионал» и возможностям, которые она открывает. В этом сезоне тематика олимпиады охватит широкий спектр направлений: от географии и дизайна до ядерной физики и искусственного интеллекта. Участники смогут решить практико-ориентированные задания, разработанные совместно с индустриальными партнерами олимпиады, войти в национальный кадровый резерв «Я – профессионал» и получить доступ к вакансиям от 735 работодателей. Уверен, IX сезон станет отправной точкой в карьере для студентов Мурманской области и поможет им стать частью большого сообщества профессионалов», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Мурманской области в предыдущем сезоне участниками Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали 56 обучающихся из четырех вузов. Лучшие из них получили три диплома проекта.

В IX сезоне участников ждут мероприятия промышленного и академического туризма. Студенты смогут посетить площадки вузов-организаторов и соорганизаторов в разных регионах, производства и промышленные объекты – заводы гражданской авиации, атомные электростанции, горно-обогатительные комбинаты, а также увидеть работу научных центров и лабораторий.

«Олимпиада «Я – профессионал» дает возможность погрузиться в специфику будущей работы молодым специалистам, при этом участники могут выбрать любое направление вне зависимости от профиля обучения. В прошлом году студенты вузов Мурманской области проявили высокий интерес к таким дисциплинам, как «Психология», «Экономика» и «Креативные индустрии». В IX сезоне студентам доступны 70 направлений, среди которых пять новых – «Международные отношения», «Психология инклюзии», «Зеленая металлургия», «Продуктовый менеджмент в цифровом бизнесе» и «Российская Арктика – территория профессионалов». Олимпиада позволит выявить конкурентоспособные кадры для этих стратегически важных отраслей», – прокомментировала руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Студенты, выполнившие задания отборочного этапа, получат возможность пройти стажировку и начать профессиональный путь у ведущих работодателей России. Дипломанты проекта смогут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, для медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тысяч рублей.

Регистрация продлится до 11 ноября на официальном сайте олимпиады. С 14 ноября по 1 декабря пройдёт отборочный этап. Финалы по направлениям состоятся с февраля по апрель, а итоги станут известны в июне.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

 

 

