Студентов Мурманской области приглашают принять участие в юбилейном сезоне проекта «Твой Ход»

Студентов Мурманской области приглашают принять участие в юбилейном сезоне Всероссийского проекта «Твой Ход».

«Мы запускаем пять конкурсных треков, в том числе два новых трека, один из которых создан для региональных команд проекта. Есть и другие нововведения. Например, в спецпроекте «Твой Ход х Дебаттл» теперь могут принимать участие преподаватели, сотрудники и проректоры вузов и колледжей, а в спецпроекте «Твой Ход х Импровизация» можно будет выбрать одно из трёх направлений — стать участником дуэта, куратором вузовского клуба или тренером по комедии», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Пятый сезон проекта «Твой Ход» включает в себя пять конкурсных треков, в том числе два новых — «Объединяю» и «Вдохновляю»:

Трек «Делаю» направлен на выявление лидерской позиции среди студентов, чьи проекты вовлекают других в изменения в стране. По результатам проведения трека определятся 100 проектов, лидеры которых получат премию 1 млн рублей. Ее можно использовать для оплаты обучения в российских образовательных учреждениях, улучшения жилищных условий или развития своего проекта.

Трек «Открываю» позволит первокурсникам заявить о себе, познакомиться с возможностями студенческого сообщества и экосистемой молодёжной политики страны. По итогам конкурсных испытаний определятся топ-200 победителей, которые получат премию от проекта на следующие шесть месяцев обучения. Трек впервые стартовал в прошлом сезоне, на участие в нём было получено более 35000 заявок. В этом году могут заявиться студенты среднего профессионального образования.

Командный трек «Объединяю» предназначен для студентов образовательных организаций высшего образования — членов молодёжных организаций. Он призван создать единое студенческое сообщество и вовлечь студентов в социальную активность.

Трек «Вдохновляю» создан для региональных команд проекта «Твой Ход» и призван вдохновлять на активность, раскрывать потенциал региональных команд и оценивать их вклад в развитие единого студенческого сообщества «Твой Ход» по всей России.

Трек «Определяю», в рамках которого продолжится исследование мнения студенческого сообщества России по актуальным вопросам системы высшего образования.

«Наша главная цель — поддерживать студентов и их стремление жить и создавать в России, поэтому проект учредил стипендию, которая поможет по достоинству оценить их вклад», — отметила руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.

Впервые в пятом сезоне появятся специальные конкурсные треки — это дополнительные направления, которые организуются и проводятся совместно с партнёрами проекта. По итогам их прохождения победители получат памятные подарки. В рамках проекта также пройдёт второй сезон образовательной программы «Жить и создавать в России», направленной на подготовку лидеров студенческого сообщества, а также всероссийский конкурс старост академических групп «Твой Ход, староста!». Кроме того, будут собраны региональные клубы в вузах и на базе региональных команд по спецпроектам «Твой Ход х Дебаттл» и «Твой Ход х Импровизация».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом сезоне спецпроект «Твой Ход х Дебаттл» будет впервые разделён на две лиги — весеннюю и осеннюю. Кроме трека, в котором принимают участие студенты вузов и колледжей, появится новая категория участников — преподаватели, сотрудники и проректоры вузов и колледжей. Во втором сезоне спецпроекта «Твой Ход х Импровизация» можно будет принять участие в одной из трёх ролей: стать участником игр в составе дуэта, куратором вузовского клуба импровизации или принять участие в качестве тренера по комедии и импровизации. В пятом сезоне проекта начнёт работу карьерный центр «Твой Ход», который поможет студентам развивать профессиональные навыки и успешно интегрироваться на рынок труда.

Получить подробную информацию о конкурсных треках и возможностях проекта, а также подать заявку на участие можно на платформе «Твой Ход».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/