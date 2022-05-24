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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.22 11:30

Студентов погрузили в тему отходов и их переработки

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами провёл специальное занятие для студентов ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» в рамках экологического проекта «Арктическая среда». Обучающиеся узнали о том, чем занимается регоператор, для чего создавался первый в Арктической зоне России современный «Экотехнопарк», а также о планах Мурманского филиала АО «Ситиматик» на ближайшее будущее.

Существующая система обращения с ТКО позволяет транспортировать на территорию «Экотехнопарка» отходы из центральных и северных районов региона. По данным Территориальной схемы по обращению с отходами объем вывозимых ТКО ежегодно составляет более 300 тысяч тонн. Более 50% поступающих в «Экотехнопарк» отходов проходят сортировку, часть из них отправляется на дальнейшую переработку, а часть – поступает для размещения на полигон ТКО.

Решение об отправке мусора на карты складирования отходов принимается только в отношении экологически безопасных после обработки отходов. Такие «хвосты» сортировки после полного перегнивания превращаются в нейтральную массу, не несущую опасности для человека и не загрязняющую окружающую среду. За несколько лет деятельность регоператора в Мурманской области позволила значительно снизить долю отходов, подлежащих захоронению – до 73%, что вдвое превышает целевые показатели нацпроекта «Экология».

Совершенствование действующих мощностей – это один из ключевых приоритетов в работе Мурманского филиала АО «Ситиматик». В ближайшее время компания предложит региональному правительству инфраструктурный проект в южной технологической зоне Кольского полуострова. Он не только обеспечит выполнение целевых показателей национального проекта «Экология», но и позволит увеличить количество отбираемых для вторичного использования фракций за счет производства так называемого «техногрунта». Также на территории «Экотехнопарка» Мурманской области ведется строительство линии по переработке старых автомобильных шин в резиновую крошку. Работа линии будет обеспечена оборудованием российского производства, производительность по входящему сырью планируется от 400 до 1000 килограммов в час.

Экологическое просвещение – важное направление деятельности АО «Ситиматик». Проведение подобных занятий со школьниками и студентами позволят обратить внимание на существующие экологические вызовы, повысить уровень информированности о возможностях по снижению воздействия на окружающую среду, дать толчок к формированию и укреплению рационального подхода в природопользовании.

 

 

 

 

Фото предоставлено АО «Ситиматик».

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