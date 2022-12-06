Мурманская область. Арктика (16+)06.12.22 14:00
Полученные ответы помогут экспертам определить наиболее важные параметры городов, привлекательных для молодых учёных. В дальнейшем территории спроектируют таким образом, чтобы будущие специалисты хотели там работать после получения диплома и могли там жить со своими семьями.
Опрос проводится до 11 декабря по ссылке.
Студентов спрашивают о том, что влияет на их выбор места работы и жизни
Агентство стратегических инициатив проводит опрос студентов о том, какие объективные и субъективные факторы влияют на выбор места работы и жительства после окончания учебы, а также какие запросы молодые специалисты предъявляют к среде, в которой планируют жить.
Полученные ответы помогут экспертам определить наиболее важные параметры городов, привлекательных для молодых учёных. В дальнейшем территории спроектируют таким образом, чтобы будущие специалисты хотели там работать после получения диплома и могли там жить со своими семьями.
Опрос проводится до 11 декабря по ссылке.
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