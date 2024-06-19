Студенты Арктической летней школы урбанистики исследуют городское развитие Мурманска

Правительство Мурманской области, Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского (ФГРР НИУ ВШЭ) и Мурманский арктический университет (МАУ) запустили Арктическую летнюю школу, которая посвящена комплексному исследованию нескольких районов столицы Российской Арктики – города Мурманска, а также рассмотрению на их примерах особенностей городской среды арктических городов.

Предварительно проводился отбор участников, по результатам которого студентами Арктической летней школы стали 18 человек. Вчера, 18 июня, начался подготовительный этап, в рамках которого студенты прослушают несколько лекций специалистов и исследователей арктических городов, а также получат первые задания для знакомства с районами своего исследования.

25 июня студенты школы начнут полевой этап в Мурманске. Междисциплинарным командам предстоит проанализировать пространственную структуру районов и особенностей их расположения в городе, состояние городской инфраструктуры и сервисов, жилой застройки, общественных пространств, а также выявить территориальную идентичность и образы исследуемых территорий. По итогам анализа командам предстоит разработать концепцию проекта, направленного на стратегическое решение выявленных проблем.

Арктическая летняя школа продлится до 6 июля, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru