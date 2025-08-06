Студенты дневных отделений вузов уверены, что должны совмещать учёбу с работой

Студенты вузов уверены в необходимости совмещать учёбу на дневном и работу чаще своих родителей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие выпускники и студенты дневных отделений вузов, родители студентов и абитуриентов 2025 года.

84% обучающихся в вузах на дневных отделениях уверены, что должны работать. Причём чаще студенты придерживаются мнения, что подойдёт занятость в любой сфере (44%). О том, что нужно стараться совмещать учёбу в вузе и труд в профильной сфере, говорят 4 из 10 студентов.

Среди родителей студентов дневных отделений и абитуриентов 2025 года на четверть больше тех, кто придерживается мнения, что работать надо по специальности: 32% против 24% считающих, что студенту можно работать где угодно. Среди россиян, закончивших дневные отделения вузов, примерно поровну придерживающихся обеих точек зрения: 27% призывают работать только по специальности, 26% — на любой работе.

В том, что студенты не должны работать, а должны все силы посвящать учёбе, уверены 29% выпускников дневных отделений, 28% родителей студентов и абитуриентов 2025 года и лишь 9% самих студентов.

Время проведения опроса: 1—31 июля 2025 года.