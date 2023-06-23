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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.23 17:00

Студенты филиала МАГУ в Кировске присоединились к акции «Сохраним геодезические пункты вместе»

В Мурманской области участие в акции Росреестра «Сохраним геодезические пункты вместе» приняли студенты колледжа филиала Мурманского арктического государственного университета в Кировске, обучающиеся по специальности «маркшейдерское дело».

В рамках учебной практики для ребят был организован практический геодезический квест, который состоял в поиске по координатам и обследованию состояния пунктов государственной геодезической сети Западная Базисная, Колхозный и Новая Водокачка, расположенных в районе Кировска. Студенты под руководством преподавателя с успехом справились с поставленной задачей, получив море положительных эмоций, а свежая зелень на фоне красоты Хибинских гор и на редкость хорошая солнечная погода, конечно же, способствовали этому.

Руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко отметила, что подобные мероприятия очень важны не только чтобы привить молодому поколению ценность геодезической основы страны, но и в целом для популяризации профессии геодезиста и картографа, формирования кадрового потенциала отрасли в Кольском Заполярье.

«На сегодняшний пункты государственной геодезической сети, расположенные в доступности для обычного человека и подверженные уничтожению, обследованы ведомством в полном объеме, и следующая задача – обследовать пункты гравиметрической и нивелирных сетей», - сообщила Анна Бойко.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

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